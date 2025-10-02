L’Università di Pisa entra nella rete del Museo Diffuso del Risorgimento
Pisa, 1 ottobre 2025 - L’Università di Pisa entra a far parte del Museo Diffuso del Risorgimento (MUDRI), una rete culturale che riunisce enti pubblici e istituzioni culturali per la valorizzazione dei luoghi e delle memorie risorgimentali. La convenzione è stata firmata lo scorso 22 settembre a Mantova negli spazi della Casa del Mantegna, dove l’Ateneo era rappresentato da Marco Macchia, delegato per i rapporti con il territorio e Michele da Caprile, che insieme a Saulle Panizza sono i referenti del progetto per l’Università di Pisa. L'accordo prende le mosse dal partenariato creato nel 2021, promosso e coordinato dalla Provincia di Mantova, e dal protocollo d'intesa firmato a Pisa lo scorso maggio, tra l'Università di Pisa, la Provincia di Mantova, i comuni di Pisa e di Curtatone, e la Domus Mazziniana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
