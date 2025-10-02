L’Università dell’Aquila accoglie uno studente di Gaza | Qui per ricostruire il suo futuro

Chietitoday.it | 2 ott 2025

L’Università degli Studi dellAquila ha accolto mercoledì 1 ottobre un giovane studente palestinese proveniente da Gaza, arrivato in Italia dopo un viaggio lungo e difficile.Per raggiungere l’aeroporto di Amman, in Giordania, il ragazzo ha affrontato 21 ore di autobus, attraversando confini e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

