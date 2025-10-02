L'Unione europea ha finanziato Paragon | I fondi pubblici per un’azienda che spia i cittadini

Nel 2020 il Fondo Europeo per gli Investimenti (EIF) ha finanziato Paragon Solutions, l’azienda israeliana accusata di spiare giornalisti e attivisti. Il caso solleva dubbi su trasparenza, controlli e responsabilità delle istituzioni UE. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa vuole fare l’Ue con gli asset sequestrati alla Russia - L’Ue sta pensando di sostenere l’Ucraina con un prestito da 140 miliardi di euro, finanziato con gli asset sequestrati alla Russia. Si legge su startmag.it