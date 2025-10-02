L’ULTIMO SEGRETO di Dan Brown | Recensione

L’Ultimo segreto é l’ultimo emozionante romanzo di Dan Brown, dopo molti anni di attesa finalmente possiamo leggere ancora una volta del nostro professore preferito, Robert Langdon. In Italia il romanzo é pubblicato da Rizzoli e tradotto da Annamaria Raffo e Roberta Scarabelli. Trama. Robert Langdon è a Praga insieme a Katherine Solomon, con cui ha da poco avviato una relazione. Un viaggio di piacere in veste di accompagnatore dell’esperta di noetica, invitata a una conferenza in città per esporre le sue innovative teorie sulla mente. All’improvviso, gli eventi prendono una piega inquietante: la mattina del quarto giorno Katherine sembra sparire senza lasciare tracce e Robert assiste, sul ponte Carlo, a una scena che sfida la razionalità e di fronte alla quale reagisce d’istinto, finendo nel mirino dei servizi di sicurezza cechi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

