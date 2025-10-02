L’ultimo saluto di Tunisi a Claudia Cardinale icona della Piccola Sicilia e dei legami indissolubili tra Italia e Tunisia

Un filo di memoria e affetto che unisce indissolubilmente Italia e Tunisia è emerso con forza nell’ultimo saluto di Tunisi dedicato a Claudia Cardinale. L’attrice, simbolo del cinema mondiale, è stata ricordata ieri sera nella chiesa di Saint-Augustin-et-Saint-Fidèle a La Goulette, il quartiere storicamente abitato dai siciliani e luogo della sua infanzia. Alla cerimonia, organizzata dall’associazione Piccola Sicilia, hanno preso parte rappresentanti delle comunità italiana e tunisina, tra cui l’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, il console Lorenzo Ciarlo e varie autorità dei due Paesi. 🔗 Leggi su Follow.it

