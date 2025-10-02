Occhiali da sole, berretto calato ed un maglione. Ma come non si fa a riconoscere Romelu Lukaku considerando stazza e notorietà? Ed è così che a Liegi l’attaccante del Napoli ha avuto una disavventura seguendo il torneo di suo figlio. Lo racconta Walfoot. In Belgio per la riabilitazione e seguire il figlio. Lukaku, che ha salutato gli amici che gli sono stati vicini per la scomparsa del padre, non tornerà in campo per diverse settimane dopo l’infortunio subito a fine agosto. Salterà la sosta per le nazionali di ottobre e probabilmente anche quella di novembre. Un duro colpo per il Napoli ma anche per la Nazionale belga a pochi mesi dal Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku litiga al torneo del figlio: «Per fortuna nessuno ci ha filmato», ride Romelu