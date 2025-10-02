Luk3 pubblica il singolo L’ultimo ballo iniziato il suo primo tour nei club
Con l’uscita del nuovo singolo L’ultimo ballo, Luk3 festeggia l’inizio del suo primo tour nei club. Disponibile in digitale L’ultimo ballo (DMBTRIGGGER, distribuzione ADAWARNER), il nuovo singolo di Luk3, il giovanissimo cantautore campano che si è fatto amare dal pubblico di Amici 24. Scritta da Luca Pasquariello (Luk3) con Tommaso Santoni (Rondine) e Gianmarco Grande (GRND) e prodotta da quest’ultimo, il pezzo parla della fine di una storia d’amore che porta dietro i suoi strascichi. Con atmosfere sospese e un sound coinvolgente e suggestivo, il brano porta un significato molto profondo per l’artista, esplorando il tema di un amore che continua a vivere sotto forma di desiderio, ricordo e presenza invisibile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
