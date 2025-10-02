Luis Enrique infastidito dalla domanda di un giornalista francese | È solo un luogo comune

La domanda di un giornalista scatena la polemica di Luis Enrique dopo la vittoria contro il Barcellona: "Non è vero, siamo la squadra in Europa che si è allenata meno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Psg “non vedo l’ora”, dice Luis Enrique-ma Colwill afferma che il Chelsea non ha paura di nessuno

Luis Enrique inguaia la Juve: ritiro imminente

PSG ingiocabile, Luis Enrique si burla di Makélélé in diretta TV: “Come fermarci? Tu hai figli?”

Sorride Luis Enrique, il Psg ribalta il Barça! Apre Ferran, ma il 2006 Mayulu e Ramos stendono Flick

UN PSG DA SOGNO BATTE IL BARCELLONA La squadra di Luis Enrique, piena zeppa di assenze, vince in rimonta col Barcellona Apre le danze Ferran Torres, pareggia il giovane Mayulu. Il gol vittoria lo sigla Ramos nel finale Senza Kvara, Dembélé e Do

