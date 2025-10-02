L' ufficio postale del paese diventa più efficiente e sostenibile installato un impianto fotovoltaico
A Sarsina l’ufficio postale diventa più efficiente e sostenibile grazie al progetto ‘Smart Building’, avviato da Poste Italiane nel territorio cesenate. “Un sistema di monitoraggio e gestione integrata - spiega una nota di Poste Italiane - intelligente e automatizzata degli impianti nell’ufficio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: ufficio - postale
Ostia Lido, dipendente dell’ufficio postale di via del Sommergibile salva una vita
Lavori per la trasformazione digitale, l'ufficio postale sarà chiuso fino alla fine di settembre
Si sente male mentre è in fila all’ufficio postale: signora di 68 anni salvata dal pronto intervento del personale dell’ufficio. L’episodio a Ostia
ROCCAMONFINA – NASCE IL “CENTRO POLIS” Il vecchio Ufficio Postale di Roccamonfina si trasforma in un moderno Centro Polis: uno spazio polifunzionale e amministrativo a servizio della nostra comunità. I benefici per i cittadini: • Sportello unico com - facebook.com Vai su Facebook
Poste, l’ufficio postale diventa uno spazio di lavoro: aprono 250 sedi co-working (si comincia al Circeo) - Sono pronte ad aprire entro l’estate le prime 40 sedi di Poste Italiane con la nuova veste che le trasforma in luoghi di co- Lo riporta corriere.it
Alle poste arrivano anche le colonnine di ricarica delle auto elettriche - Oltre agli impianti per i veicoli a emissioni zero, gestione intelligente per ridurre i consumi di energia e impianto fotovoltaici ... Come scrive leccotoday.it