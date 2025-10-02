L' ufficio postale del paese diventa più efficiente e sostenibile installato un impianto fotovoltaico

A Sarsina l’ufficio postale diventa più efficiente e sostenibile grazie al progetto ‘Smart Building’, avviato da Poste Italiane nel territorio cesenate. “Un sistema di monitoraggio e gestione integrata - spiega una nota di Poste Italiane - intelligente e automatizzata degli impianti nell’ufficio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it