L' ufficio cimitero apre due giorni in più al mese
L’Ufficio Cimitero del Comune di Caserta, situato presso Palazzo Castropignano, sarà aperto al pubblico per ulteriori due giorni al mese. Negli ultimi due venerdì di ogni mese, infatti, dalle 9 alle ore 12, sarà possibile recarsi presso questo ufficio per effettuare pagamenti o per qualsiasi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Cimitero comunale: estumulazioni / esumazioni ordinarie 2025 Termine ultimo per le disposizioni da parte dei familiari: 15 novembre 2025. Operazioni previste per la prima parte del mese di dicembre 2025.
