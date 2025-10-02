L' ufficio cimitero apre due giorni in più al mese

Casertanews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ufficio Cimitero del Comune di Caserta, situato presso Palazzo Castropignano, sarà aperto al pubblico per ulteriori due giorni al mese. Negli ultimi due venerdì di ogni mese, infatti, dalle 9 alle ore 12, sarà possibile recarsi presso questo ufficio per effettuare pagamenti o per qualsiasi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

