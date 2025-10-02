L’Uefa ci ripensa e non esclude Israele dal calcio Gattuso ora spera di superare la Norvegia

Secoloditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente esclusione dalle competizioni calcistiche per Israele. L’Uefa, che sembrava voler adottare la stessa procedura utilizzata contro Russia e Bielorussia dopo l’inizio della guerra in Ucraina, per il momento soprassiede, in attesa dello sviluppo dei negoziati. Una decisione che riguarda da vicino anche l’Italia. Si aspettano sviluppi dai negoziati. Victor Montagliani, vicepresidente della FIFA, ha rivelato che la UEFA ha accettato di rinviare il voto sulla possibile sospensione di  Israele  dalle competizioni europee. La rivelazione è stata fatta durante una conferenza a Londra. Leggi anche L'Uefa vuole escludere Israele dalle competizioni calcistiche, anche dai mondiali: cosa cambia per l'Italia di Gattuso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

l8217uefa ci ripensa e non esclude israele dal calcio gattuso ora spera di superare la norvegia

© Secoloditalia.it - L’Uefa ci ripensa e non esclude Israele dal calcio, Gattuso ora spera di superare la Norvegia

In questa notizia si parla di: uefa - ripensa

l8217uefa ripensa esclude israele“La Uefa rassicura Israele: non c’è nessuna riunione prevista per sospenderla dal calcio”. L’indiscrezione dopo la rivelazione del Times - Dopo le indiscrezioni del Times, la UEFA avrebbe assicurato alla Federazione israeliana che non è prevista alcuna riunione sul tema ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

l8217uefa ripensa esclude israeleIsraele verso l’esclusione dalla Uefa: ecco cosa può succedere - La Uefa pronta a escludere Israele dalle competizioni: la voce viene dall’Inghilterra e sconvolge anche il girone Mondiale dell’Italia. Da panorama.it

Cerca Video su questo argomento: L8217uefa Ripensa Esclude Israele