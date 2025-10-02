L’Uefa ci ripensa e non esclude Israele dal calcio Gattuso ora spera di superare la Norvegia

Niente esclusione dalle competizioni calcistiche per Israele. L’Uefa, che sembrava voler adottare la stessa procedura utilizzata contro Russia e Bielorussia dopo l’inizio della guerra in Ucraina, per il momento soprassiede, in attesa dello sviluppo dei negoziati. Una decisione che riguarda da vicino anche l’Italia. Si aspettano sviluppi dai negoziati. Victor Montagliani, vicepresidente della FIFA, ha rivelato che la UEFA ha accettato di rinviare il voto sulla possibile sospensione di Israele dalle competizioni europee. La rivelazione è stata fatta durante una conferenza a Londra. Leggi anche L'Uefa vuole escludere Israele dalle competizioni calcistiche, anche dai mondiali: cosa cambia per l'Italia di Gattuso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

