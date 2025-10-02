Lucio Corsi presenta La chitarra nella roccia alla Festa del Cinema di Roma

Romatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucio Corsi presenterà alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma (15-26 ottobre 2025) “La Chitarra Nella Roccia - Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”.Il film del concerto tenutosi lo scorso 30 luglio all'interno della celebre abbazia cistercense - capolavoro del XII secolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

