Lucio Corsi presenta La chitarra nella roccia alla Festa del Cinema di Roma
Lucio Corsi presenterà alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma (15-26 ottobre 2025) “La Chitarra Nella Roccia - Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”.Il film del concerto tenutosi lo scorso 30 luglio all'interno della celebre abbazia cistercense - capolavoro del XII secolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: lucio - corsi
Concerto in mare: il regalo di Lucio Corsi all’Argentario
Lucio Corsi al Mengo, teatro a Tortaia e tutti gli altri eventi di oggi
E' la notte di Lucio Corsi al Mengo Music Fest 2025
Lucio Corsi, con la sua "Volevo essere un duro", si aggiudica il premio per il Miglior videoclip italiano dell'anno nell'ambito dell'edizione 2025 di "IMAGinACTION", in scena a Ravenna dal 2 al 4 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Annunciate nuove date di Lucio Corsi nei palazzetti Biglietti in vendita dalle ore 14.00 di lunedì 8 settembre. Scopri i dettagli: https://ticketone.it/artist/lucio-corsi/… - X Vai su X
Musica, il concerto di Lucio Corsi a San Galgano diventa un film e arriva al cinema - Il cantautore grossetano presenterà alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15al 26 ottobre, “La Chitarra nella roccia”, il film del concerto c ... Segnala radiosienatv.it
Lucio Corsi, alla Festa del Cinema di Roma “La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano” - Lucio Corsi presenterà alla Festa del Cinema di Roma "La Chitarra Nella Roccia", racconto del suo live all'Abbazia di San Galgano. Scrive spettakolo.it