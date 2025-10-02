Luciana Littizzetto | Se penso di lasciare il lavoro mi viene una grande tristezza Il caso Jimmy Kimmel? Mi ha molto turbato In Italia forse c' è lo stesso rischio

Vanityfair.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre torna in tv per il ventunesimo anno accanto a Fabio Fazio, «Lucianina» parla della sorte dei comici. Ma anche del suo primo romanzo: protagoniste tre sessantenni come lei, in cerca della felicità. E anche sull’amore ha una teoria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

luciana littizzetto se penso di lasciare il lavoro mi viene una grande tristezza il caso jimmy kimmel mi ha molto turbato in italia forse c 232 lo stesso rischio

© Vanityfair.it - Luciana Littizzetto: «Se penso di lasciare il lavoro mi viene una grande tristezza. Il caso Jimmy Kimmel? Mi ha molto turbato. In Italia forse c'è lo stesso rischio»

In questa notizia si parla di: luciana - littizzetto

Luciana Littizzetto non c'è su Instagram: profilo sparito o disattivato?

“Cosa è successo tra loro”. Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto, scintille alle registrazioni di Tu si que vales

Profilo Instagram oscurato, parla Luciana Littizzetto: “Più facile prendersela con chi ha milioni di followers”

luciana littizzetto penso lasciareLuciana Littizzetto: «Se penso di lasciare il lavoro mi viene una grande tristezza. Il caso Jimmy Kimmel? Mi ha molto turbato. In Italia forse c'è lo stesso rischio» - Mentre torna in tv per il ventunesimo anno accanto a Fabio Fazio, «Lucianina» parla della sorte dei comici. Lo riporta vanityfair.it

Luciana Littizzetto e i recenti problemi di salute: “sono stata abbastanza male, ho perso 5 chili” - Un'estate indimenticabile sì, ma per i motivi sbagliati: con la sua solita ironia, Luciana Littizzetto ripercorre gli ultimi mesi difficili ... Come scrive cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Luciana Littizzetto Penso Lasciare