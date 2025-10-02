Luci sulla Palestina serata di presidi agli ospedali di Bergamo Seriate e Treviglio - Video

IL FLASH MOB. Dall’inizio della guerra, quasi 1.700 operatori sanitari sono morti a Gaza mentre assistevano e curavano la popolazione. Per ricordarli, giovedì 2 ottobre in tutta Italia, una «staffetta» ha coinvolto un gran numero di strutture sanitarie con dei flash mob. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Luci sulla Palestina», serata di presidi agli ospedali di Bergamo, Seriate e Treviglio - Video

