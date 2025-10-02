Luci sulla Palestina in 200 al flash mob dei sanitari nei pressi del Dea dell’ospedale di Lecce
LECCE - La pioggia non ha scoraggiato la voglia di sentirsi parte attiva e non più spettatori del genocidio in corso nel conflitto di Gaza. Soprattutto dopo che alla carenza di aiuti e rifornimenti per il popolo palestinese (con il blocco navale di Israele che ha intercettato e fermato almeno sei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Cinema in Villa, ultime luci. Si chiude con la Palestina
'Luci sulla Palestina', flash-mob davanti all'ospedale Bufalini: "Illuminiamo simbolicamente la notte di Gaza"
Luci sulla Palestina: anche a Novara il flash mob davanti all'ospedale
Luci per la Palestina, il 2 ottobre flash mob in 200 ospedali - Si preannuncia, secondo gli organizzatori, come "il più grande e diffuso flash mob mai realizzato in Italia da quando è iniziato l'attacco israeliano a Gaza". Lo riporta ansa.it
Luci per la Palestina davanti agli ospedali in tutte le Marche - Davanti a tredici ospedali in tutta la regione si sono radunate tante persone: sono stati letti i nomi dei quasi 1700 tra medici e infermieri uccisi a Gaza ... Secondo rainews.it