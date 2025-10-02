Luci sulla Palestina Il flashmob dei medici | | Fermate il genocidio
Stasera, a partire dalle 21, nel parcheggio sud dell’Ospedale, medici e operatori sanitari del Morgani-Pierantoni partecipano al flashmob, che coinvolge tutto il territorio nazionale, denominato ’Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza’, organizzata dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza. Dopo la ’Giornata nazionale di digiuno contro il genocidio palestinese’ del 28 agosto scorso, l’iniziativa ha lo scopo di accendere ancora una volta i riflettori sulla tragedia in corso nella striscia di Gaza, dove hanno perso la vita oltre 60mila palestinesi. Dunque, torce, lampade, lumini, candele, luci accese in decine di ospedali in tutta Italia, "per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Giovedì 2 ottobre, alle 21.00, si terrà in tutta Italia e anche all'ospedale Santa Rosa di Viterbo,
"Luci sulla Palestina", anche negli ospedali baresi il flash mob in ricordo degli operatori sanitari uccisi a Gaza
