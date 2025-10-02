Stasera, a partire dalle 21, nel parcheggio sud dell’Ospedale, medici e operatori sanitari del Morgani-Pierantoni partecipano al flashmob, che coinvolge tutto il territorio nazionale, denominato ’Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza’, organizzata dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza. Dopo la ’Giornata nazionale di digiuno contro il genocidio palestinese’ del 28 agosto scorso, l’iniziativa ha lo scopo di accendere ancora una volta i riflettori sulla tragedia in corso nella striscia di Gaza, dove hanno perso la vita oltre 60mila palestinesi. Dunque, torce, lampade, lumini, candele, luci accese in decine di ospedali in tutta Italia, "per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luci sulla Palestina. Il flashmob dei medici:: "Fermate il genocidio"