Luci sulla Palestina | 180 ospedali italiani si illuminano per Gaza La protesta a Lecco

Leccotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 ottobre alle 21.00 si terrà in tutta Italia l'iniziativa "Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza", flash mob contro il genocidio palestinese a Gaza, promosso dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza. Secondo appuntamento, dopo la giornata nazionale di digiuno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

luci palestina 180 ospedali“Luci sulla Palestina”: oltre 180 ospedali illuminati in Italia - Oltre 180 ospedali in Italia e due città portoghesi partecipano al flash mob “Luci sulla Palestina”: sanitari uniti per ricordare i colleghi uccisi a Gaza. Secondo nurse24.it

luci palestina 180 ospedali«Luci sulla Palestina»: 20mila operatori di 230 ospedali d’Italia ricordano i 1.677 colleghi uccisi a Gaza - “Difendere l’umanità difendendo la salute”: l’appuntamento è per le 21 del 2 ottobre davanti agli ospedali per lettura “a staffetta” da Nord a Sud del Paese dei nomi dei colleghi uccisi nella Striscia ... Riporta ilsole24ore.com

