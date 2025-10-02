Luci per la Palestina anche a Napoli il flash mob per ricordare i medici e tutte le vittime civili a Gaza
Luci per la Palestina è il tema del flashmob tenuto in contemporanea in tutta Italia per esprimere solidarietà alle popolazioni civili colpite dal conflitto e ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi a Gaza nell’esercizio del loro dovere di cura.Partecipazione aperta a tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
