Luci per la Palestina anche a Napoli il flash mob per ricordare i medici e tutte le vittime civili a Gaza

Napolitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luci per la Palestina è il tema del flashmob tenuto in contemporanea in tutta Italia per esprimere solidarietà alle popolazioni civili colpite dal conflitto e ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi a Gaza nell’esercizio del loro dovere di cura.Partecipazione aperta a tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

