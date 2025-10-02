Luci per la Palestina a Napoli un flash mob con le torce dei telefonini all' esterno degli ospedali
Un flash mob con le torce dei telefonini ha illuminato l'ingresso del plesso centrale dell'ospedale Cardarelli a Napoli, dove molti sanitari hanno aderito alla manifestazione "Luci. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Cinema in Villa, ultime luci. Si chiude con la Palestina
'Luci sulla Palestina', flash-mob davanti all'ospedale Bufalini: "Illuminiamo simbolicamente la notte di Gaza"
Luci sulla Palestina: anche a Novara il flash mob davanti all'ospedale
LUCI SULLA PALESTINA Stasera alle 21 all'Ospedale di Chioggia è previsto un FLASH MOB di riflessione e solidarietà ai componenti della FLOTILLA e alla popolazione palestinese. PARTECIPIAMO NUMEROSI - facebook.com Vai su Facebook
“Luci sulla Palestina”, iniziativa anche a Foggia stasera: flash mob di psicologi e medici pugliesi #FOGGIA #MANIFESTAZIONE #SANITARI #GUERRA https://tinyurl.com/28dkgg95 - X Vai su X
«Luci per la Palestina», a Napoli un flash mob con le torce dei telefonini all'esterno degli ospedali - Un flash mob con le torce dei telefonini ha illuminato l'ingresso del plesso centrale dell'ospedale Cardarelli a Napoli, dove molti sanitari hanno aderito alla manifestazione ... Secondo ilmattino.it
Flash Mob “Luci sulla Palestina – 100 Ospedali per Gaza”: presidi confermati anche nel Varesotto - 00 si aprirà in tutta Italia con uno stesso testo che verrà letto dal personale sanitario di ogni ospedale ... Riporta varesenews.it