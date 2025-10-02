Lucca Comics & Games 2025 l’area movie con Stranger Things 5 IT L’allenatore nel pallone

Spettacolo.eu | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Area Movie  di Lucca Comics & Games, torna per l’edizione 2025 con un ricco programma di anteprime e incontri. L’ Area Movie  di Lucca Comics & Games, a cura di  QMI, torna per l’edizione 2025 confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione dedicato al cinema, alla serialità e all’entertainment. Quest’anno l’Area Movie raggiunge un traguardo significativo:  15 anni di attività. Per celebrare questo importante anniversario proporrà un calendario ricco e variegato, capace di coinvolgere e soddisfare il pubblico di ogni età. Oltre alle grandi anteprime di film e serie TV, il programma sarà arricchito da incontri con ospiti nazionali e internazionali, talk esclusivi, proiezioni speciali e sorprese per tutti gli appassionati. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

lucca comics amp games 2025 l8217area movie con stranger things 5 it l8217allenatore nel pallone

© Spettacolo.eu - Lucca Comics & Games 2025, l’area movie con Stranger Things 5, IT, L’allenatore nel pallone

In questa notizia si parla di: lucca - comics

Lucca Comics & Games 2025, tutte le novità della nuova edizione

Lucca Comics & Games all’Expo di Osaka: ecco tutte le attività nel padiglione Italia

Lucca Comics all’Expo di Osaka “Siamo la porta del Sol Levante“

Lucca Comics &amp; Games 2025: La più grande di sempre! - Lucca Comics & Games 2025 si annuncia come l'edizione più ricca di sempre. Da gamesource.it

lucca comics amp gamesLucca Comics &amp; Games, ecco il programma completo dell’area videogiochi - L’evento celebra il mondo dei videogiochi ponendo in prima piano creatività e innovazione: dagli incontri con leggendari game ... playstationbit.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lucca Comics Amp Games