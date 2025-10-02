Lucca Comics & Games 2025: il programma dell’Area Movie L’ Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI, torna per l’edizione 2025 confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione dedicato al cinema, alla serialità e all’entertainment. Quest’anno l’Area Movie raggiunge un traguardo significativo: 15 anni di attività. Per celebrare questo importante anniversario proporrà un calendario ricco e variegato, capace di coinvolgere e soddisfare il pubblico di ogni età. Oltre alle grandi anteprime di film e serie TV, il programma sarà arricchito da incontri con ospiti nazionali e internazionali, talk esclusivi, proiezioni speciali e sorprese per tutti gli appassionati. 🔗 Leggi su Cinefilos.it