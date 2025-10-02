Lucca comics 2025 | scopri il programma dell’area movie

comprehensive overview dell’area movie di lucca comics & games 2025. Lucca Comics & Games rinnova anche nel 2025 il suo spazio dedicato al cinema, alla serialità e all’entertainment, confermandosi come uno degli eventi più attesi a livello internazionale. La sezione Area Movie, curata da QMI, celebra il suo 15° anniversario. Questa edizione propone un programma ricco di anteprime, incontri con ospiti nazionali e internazionali, talk esclusivi e proiezioni speciali, rivolto a un pubblico di tutte le età. La manifestazione si distingue per la capacità di offrire esperienze immersive che coinvolgono appassionati e non solo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

