lucca cambia volto per i turisti rifatta la cartellonistica in centro

Finalmente pronta la nuova cartellonistica turistica per il centro storico: entro un mese installato il primo lotto. Il Comune di Lucca annuncia l’arrivo del primo lotto della nuova cartellonistica turistica all’interno del centro storico che presenta una nuova grafica e una filosofia progettuale che ha guidato la realizzazione di questo importante intervento, destinato a cambiare profondamente il modo in cui la città viene vissuta e scoperta. La cartellonistica, attesa da tempo addirittura dagli anni Novanta del secolo scorso, nasce proprio dall’esigenza di aggiornare strumenti ormai totalmente obsoleti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

