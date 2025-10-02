Lucca cambia volto per i turisti Rifatta la cartellonistica in centro
Finalmente pronta la nuova cartellonistica turistica per il centro storico: entro un mese installato il primo lotto. Il Comune di Lucca annuncia l’arrivo del primo lotto della nuova cartellonistica turistica all’interno del centro storico che presenta una nuova grafica e una filosofia progettuale che ha guidato la realizzazione di questo importante intervento, destinato a cambiare profondamente il modo in cui la città viene vissuta e scoperta. La cartellonistica, attesa da tempo addirittura dagli anni Novanta del secolo scorso, nasce proprio dall’esigenza di aggiornare strumenti ormai totalmente obsoleti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lucca - cambia
Napoli-Cagliari, Conte non cambia: dentro De Bruyne e McTominay, Lucca guida l’attacco
Lucca senza maestro: l’infortunio di Lukaku cambia i piani del Napoli
Conte cambia ancora: 4-3-3 con Neres e Lucca in attacco e un big a riposo
Tutto pronto per la B interregionale: cambia la formula per il Basketball Club Lucca - facebook.com Vai su Facebook
Come cambia il Napoli con Hojlund? C'è una grande differenza con Lucca - X Vai su X
Lucca cambia volto per i turisti. Rifatta la cartellonistica in centro - Finalmente pronta la nuova cartellonistica turistica per il centro storico: entro un mese installato il primo lotto. Come scrive msn.com
Lucca cambia volto: in arrivo la nuova cartellonistica turistica nel centro storico - Entro un mese i visitatori troveranno i primi nuovi cartelli: segnalate per la prima volta la passeggiata sulle Mura e le vie degli Antiquari ... Da msn.com