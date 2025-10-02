Luca Zidane sceglie l’Algeria | il figlio di Zinedine convocato in nazionale

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zidane, portiere del Granada, cresciuto nella cantera del Real Madrid entra nella lista di Petkovic per le qualificazioni al Mondiale 2026 Un nuovo nome della famiglia Zidane si prepara a lasciare il segno nel calcio internazionale. Non si tratta di Zinedine, ex Juve e leggenda del calcio francese con 108 presenze e 31 gol in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

luca zidane sceglie l8217algeria il figlio di zinedine convocato in nazionale

© Calcionews24.com - Luca Zidane sceglie l’Algeria: il figlio di Zinedine convocato in nazionale

In questa notizia si parla di: luca - zidane

Luca Zidane sceglie l’Algeria: dal sogno di Zinedine alla possibile convocazione in nazionale

luca zidane sceglie l8217algeriaC'è un nuovo Zidane in nazionale, ma non con la Francia: Luca convocato dall'Algeria - Un nuovo Zidane è pronto a scrivere la propria storia con una maglia diversa da quella francese. Secondo tuttomercatoweb.com

luca zidane sceglie l8217algeriaMedia, Luca Zidane ha scelto l'Algeria - Luca Zidane, portiere del Granada e figlio dell'ex stella del calcio francese Zinedine, di origine algerina, ha scelto ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Luca Zidane Sceglie L8217algeria