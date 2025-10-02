Luca Zidane sceglie l’Algeria | il figlio di Zinedine convocato in nazionale

Zidane, portiere del Granada, cresciuto nella cantera del Real Madrid entra nella lista di Petkovic per le qualificazioni al Mondiale 2026 Un nuovo nome della famiglia Zidane si prepara a lasciare il segno nel calcio internazionale. Non si tratta di Zinedine, ex Juve e leggenda del calcio francese con 108 presenze e 31 gol in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Luca Zidane sceglie l’Algeria: il figlio di Zinedine convocato in nazionale

