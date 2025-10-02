luca veneri entra nello staff tecnico di porta santo spirito

Arezzo, 2 ottobre 2025 – . L’annuncio viene fatto sui social quartiere giallo blu: “Il Quartiere di Porta Santo Spirito annuncia con piacere l’ingresso nello staff tecnico di Luca Veneri” si legge. La sua esperienza va ad aggiungersi a quella di Stefano Pelosi, punto di riferimento tecnico della Colombina già da molti anni. Per l’ex giostratore si tratta di un ritorno ai Bastioni dopo due vittorie in coppia con Carlo Farsetti e 14 Giostre disputate in giallo blu. Con la scelta di Luca Veneri ex giostratore pluri vittorioso, Porta Santo Spirito consolida e arricchisce la squadra di nuove competenze e nuova energia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

