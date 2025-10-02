Luca Morelli ottiene la massima qualifica dei maestri di chirurgia del College of Surgeons
Pisa, 1 ottobre 2025 - Passaggio da associate member a full member dell’Academy of Master Surgeon Educators (Accademia dei maestri di chirurgia) per Luca Morelli, associato di Chirurgia generale all’Università di Pisa e direttore nella Sezione dipartimentale di Chirurgia generale dell’Aoup. L’Accademia - nata nel 2018 sotto l’American College of Surgeons (ACS), sodalizio che ha annoverato e annovera anche altri chirurghi Aoup - gli ha conferito la qualifica durante la cerimonia delle nuove investiture tenutasi recentemente a Chicago. Il riconoscimento, a 4 anni dal suo ingresso nell’Academy (2021), è arrivato per i risultati ottenuti nella formazione chirurgica e nella didattica accademica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: luca - morelli
Potenza, Anime al centro: il teatro di Abito in Scena torna a vivere i luoghi della città Primo spettacolo il 4 ottobre: Viva gli Sposi con Monica Palese e Luca Morelli per la regia di Leonardo Pietrafesa - facebook.com Vai su Facebook
SPETTACOLO TEATRALE VIVA GLI SPOSI CON MONICA PALESE E LUCA MORELLI A POTENZA - X Vai su X
Luca Chiarini e il ritorno al Morelli: mi ha salvato la vita. Le cure, l’amicizia con la volpe e “la famiglia” dell’ospedale - Spero riapra il terzo piano” Sondalo (Sondrio) – Se mai l’ospedale Morelli ... Secondo ilgiorno.it