luca morelli ottiene la massima qualifica dei maestri di chirurgia del college of surgeons

Pisa, 1 ottobre 2025 - Passaggio da associate member a full member dell’Academy of Master Surgeon Educators (Accademia dei maestri di chirurgia) per Luca Morelli, associato di Chirurgia generale all’Università di Pisa e direttore nella Sezione dipartimentale di Chirurgia generale dell’Aoup. L’Accademia - nata nel 2018 sotto l’American College of Surgeons (ACS), sodalizio che ha annoverato e annovera anche altri chirurghi Aoup - gli ha conferito la qualifica durante la cerimonia delle nuove investiture tenutasi recentemente a Chicago. Il riconoscimento, a 4 anni dal suo ingresso nell’Academy (2021), è arrivato per i risultati ottenuti nella formazione chirurgica e nella didattica accademica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

