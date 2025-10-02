Luca e Marirosa vittime di un duplice omicidio mascherato da tragedia domestica La nuova perizia che riapre il giallo dei fidanzatini di Policoro
«Luca e Marirosa non morirono per un incidente, ma furono vittime di un duplice omicidio mascherato da tragedia domestica ». Con queste parole l’avvocato Antonio Fiumefreddo, legale della famiglia Orioli, ha depositato alla Procura generale di Potenza nuovi atti sulla morte di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i fidanzati trovati senza vita a Policoro il 23 marzo 1988. La spiegazione ufficiale, allora, parlò di una fuga di monossido di carbonio: un incidente domestico, tragico ma non sospetto. Eppure, da subito, qualcosa non convinse tutti. Soprattutto la madre di Luca, Olimpia Fuina Orioli, che a questa versione non ha mai creduto e, ancora oggi, a 37 anni di distanza non smette di chiedere di riaprire le indagini. 🔗 Leggi su Open.online
