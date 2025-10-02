Luca Carboni al Forum | Dopo la malattia il mio viaggio finalmente è ricominciato

“Rio Ari O.”. Luca Carboni riparte da “Ci stiamo sbagliando” e quindi da quell’84 carico di promesse per legare i fili di una carriera arrivata sulla soglia del mezzo secolo che l’11 novembre offre in pasto ai voraci appetiti del Forum. Prima i Teobaldi Rock, poi la collaborazione con gli Stadio e da lì, grazie a Gaetano Curreri, l’uscita del primo album a suo nome ".e intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film". Il resto è storia. Quella incisa sulla pietra da hit come “Sarà un uomo”, “Silvia lo sai”, “Farfallina”, “Ci vuole un fisico bestiale”, “Mare Mare (Bologna-Riccione)”, “Inno nazionale” e tutte le altre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

