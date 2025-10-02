Luca Carboni al Forum | Dopo la malattia il mio viaggio finalmente è ricominciato

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Rio Ari O.”. Luca Carboni riparte da “Ci stiamo sbagliando” e quindi da quell’84 carico di promesse per legare i fili di una carriera arrivata sulla soglia del mezzo secolo che l’11 novembre offre in pasto ai voraci appetiti del Forum. Prima i Teobaldi Rock, poi la collaborazione con gli Stadio e da lì, grazie a Gaetano Curreri, l’uscita del primo album a suo nome ".e intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film". Il resto è storia. Quella incisa sulla pietra da hit come “Sarà un uomo”, “Silvia lo sai”, “Farfallina”, “Ci vuole un fisico bestiale”, “Mare Mare (Bologna-Riccione)”, “Inno nazionale” e tutte le altre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

luca carboni al forum dopo la malattia il mio viaggio finalmente 232 ricominciato

© Ilgiorno.it - Luca Carboni al Forum: "Dopo la malattia il mio viaggio finalmente è ricominciato"

In questa notizia si parla di: luca - carboni

Cremonini chiude il tour negli stadi: trionfo sul palco con Jovanotti e Luca Carboni / Video

Luca Carboni torna live dopo sei anni - Dopo essere salito ieri sul palco di Cesare Cremonini a San Siro davanti a 57 mila spettatori, Luca Carboni, archiviati i problemi di salute, tornerà ad esibirsi a Milano l'11 novembre all'Unipol ... Segnala tgcom24.mediaset.it

Luca Carboni torna sul palco: annunciato un concerto al Forum di Milano - 11 novembre 2025: è questa la data che i fan di Luca Carboni aspettavano ormai da 6 anni, dall’ultima volta che il cantautore si era esibito dal vivo. radioitalia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Luca Carboni Forum Dopo