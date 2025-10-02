Lotta Scudetto Di Livio sicuro | Né Napoli e né Inter la favorita è questa squadra! Chivu? Mi piace
Lotta Scudetto, Di Livio ha parlato delle squadre in lotta per il titolo in Serie A e della gestione di Cristian Chivu all’Inter. Questa la sua opinione. Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus e della Fiorentina, ha espresso un giudizio positivo sulla gestione di Cristian Chivu all’ Inter, commentando la crescita della squadra e il lavoro dell’allenatore romeno. SUL LAVORO DI CHIVU – «Mi piace Chivu? Sì. Ha idee importanti, sta facendo giocare bene l’Inter. Vedo che alcuni giocatori stanno rientrando in forma, Chivu comunque ha anche personalità come allenatore». 🔗 Leggi su Internews24.com
