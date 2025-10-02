Lotta allo spaccio di droga | controlli mirati di Polizia e Guardia di Finanza nelle scuole

Nella giornata di oggi la Polizia di Stato di Ravenna, insieme alla Guardia di Finanza, ha effettuato dei controlli congiunti al fine di prevenire e contrastare fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e altre attività illecite in prossimità degli istituti scolastici.L’operazione, fortemente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

