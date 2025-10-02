C’è un’innegabile magia nell’entrare in una stanza e trovare pareti rivestite di libri. Ma cosa succede quando quella stessa magia si sprigiona da una lampada, un vaso o persino un portapenne? Benvenuti nel mondo dei complementi d’arredo a forma di libro, un trend in piena ascesa che conquista non solo gli amanti della lettura, ma chiunque desideri infondere nella propria casa un tocco di charme intellettuale e originalità. Questa tendenza va oltre la semplice decorazione; si inserisce in correnti estetiche più ampie come il “bookshelf wealth” e il “dark academia”, che celebrano un’eleganza vissuta, colta e personale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’ossessione per i complementi d’arredo a forma di libro, il trend che non è solo per bibliofili