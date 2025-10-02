L' osservatorio di Sestri celebra l' astronomo ligure Cassini
L’Osservatorio astronomico di Genova celebra Giovanni Domenica Cassini, astronomo ligure vissuto nel ‘600. L'associazione ha raccolto l’invito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) a promuovere una serie di iniziative e conferenze per celebrare i 400 anni dalla nascita di questa figura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: osservatorio - sestri
Sabato 04 ottobre 2025 alle ore 16,00, presso l'Auditorium della ex Manifattura Tabacchi, inaugurazione "Anno Accademico 2025-2026" con presentazione dei corsi e delle attività sia dell'Università Popolare Sestrese aps che dell'Osservatorio Astronomico di - facebook.com Vai su Facebook
L'osservatorio di Sestri celebra l'astronomo ligure Cassini - L’Osservatorio astronomico di Genova celebra Giovanni Domenica Cassini, astronomo ligure vissuto nel ‘600. Scrive genovatoday.it