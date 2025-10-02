L' osservatorio di Sestri celebra l' astronomo ligure Cassini

L’Osservatorio astronomico di Genova celebra Giovanni Domenica Cassini, astronomo ligure vissuto nel ‘600. L'associazione ha raccolto l’invito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) a promuovere una serie di iniziative e conferenze per celebrare i 400 anni dalla nascita di questa figura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

