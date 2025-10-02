L’oroscopo di ottobre le previsioni segno per segno | Toro ci sarà una sfida nei rapporti più stretti Sagittario | è ora di chiudere una questione in sospeso
Ottobre si apre con un’energia intensa, quasi tagliente. La Luna Piena del 7 ottobre, in Ariete, ha il sapore del fuoco: smuove, scuote, risveglia. È una Luna che invita a guardarsi con sincerità, anche quando la verità fa tremare. Non si può più ignorare ciò che si sente. Venere entra in Bilancia il 13, e con lei torna un bisogno di armonia, di bellezza, di relazione. Marte in Scorpione ci accompagna per tutto il mese, spingendoci a sentire tutto più intensamente, più visceralmente. Il Sole illumina la Bilancia e le sue dinamiche: scelte, compromessi, confronti. Poi il 23 passa in Scorpione, e lì si fa mistero e intensità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
