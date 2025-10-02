L' oroscopo di oggi - giovedì 2 ottobre 2025

?Ariete ??. Vuoi qualcosa in più per te stesso e per la tua attività. Caro Ariete, questo giovedì si presenta denso di impegni che tuttavia possono risultare un filo stressante per te che da settimane richiedi una maggiore coerenza anche nel rapporto con gli altri. La Luna in sestile nel settore dei contatti e delle collaborazioni, invita a non rimandare decisioni che hai già in parte elaborato. Marte amico attiva la tua energia e nei sentimenti hai ben chiaro chi e cosa desiderare. Con l’istinto che ti contraddistingue, riesci ad arrivare la dove già ti immagini di essere. Toro ??. Sotto pressione! Caro Toro, oggi hai bisogno di bilanciare bene le emozioni e i relativi impegni del quotidiano, perché rischi di esaurire un po’ la riserva delle tue energie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

