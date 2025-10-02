L’oro segna il 39° record da inizio 2025 Ecco i cinque motivi

Disavanzi globali su, sfiducia nelle banche centrali, shopping Cina, meno miniere: il metallo vola a 3.900 dollari. Boom argento.. La Bce: l’economia Ue ristagna perché punta su export e salari bassi. Proprio il mix che ha causato le tariffe.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

