Lorenzo Musetti scopre l’avversario per il debutto a Shanghai | avversario che rievoca i dolci ricordi di Wimbledon

Lorenzo Musetti ha scoperto l’identità dell’avversario che dovrà affrontare al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: sarà l’argentino Francisco Comesana, che all’esordio ha regolato il qualificato francese Ugo Blanchet con il punteggio di 6-4, 6-2. Il toscano, testa di serie numero 8 del seeding, attendeva l’esito di quel confronto per sapere con chi dovrà fare i conti in occasione del suo debutto sul cemento della località cinese. Il tennista italiano, numero 9 del mondo, sfiderà il 24enne sudamericano, numero 62 del ranking ATP. L’unico precedente è dolcissimo per il miglior interprete planetario del rovescio a una mano: ai sedicesimi di finale di Wimbledon 2024, infatti, si impose con il punteggio di 6-2, 6-7(4), 7-6(3), 6-3 e proseguì la propria cavalcata sull’erba londinese, che si spinse fino alla semifinale persa contro il serbo Novak Djokovic in tre set. 🔗 Leggi su Oasport.it

