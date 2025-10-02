Lorenzo Musetti scopre l’avversario per il debutto a Shanghai | avversario che rievoca i dolci ricordi di Wimbledon

Lorenzo Musetti ha scoperto l’identità dell’avversario che dovrà affrontare al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: sarà l’argentino Francisco Comesana, che all’esordio ha regolato il qualificato francese Ugo Blanchet con il punteggio di 6-4, 6-2. Il toscano, testa di serie numero 8 del seeding, attendeva l’esito di quel confronto per sapere con chi dovrà fare i conti in occasione del suo debutto sul cemento della località cinese. Il tennista italiano, numero 9 del mondo, sfiderà il 24enne sudamericano, numero 62 del ranking ATP. L’unico precedente è dolcissimo per il miglior interprete planetario del rovescio a una mano: ai sedicesimi di finale di Wimbledon 2024, infatti, si impose con il punteggio di 6-2, 6-7(4), 7-6(3), 6-3 e proseguì la propria cavalcata sull’erba londinese, che si spinse fino alla semifinale persa contro il serbo Novak Djokovic in tre set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti scopre l’avversario per il debutto a Shanghai: avversario che rievoca i dolci ricordi di Wimbledon

In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti

Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0

Lorenzo Musetti ringrazia Sinner e resta n.7 al mondo: la situazione nella Race verso le Finals

ATP Los Cabos 2025, Lorenzo Musetti salterà il torneo messicano

MUSETTI E IL DIRITTO DI SCLERARE Lorenzo Musetti si è ritirato ieri ai quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino. Era avanti di un set, ma un infortunio al gluteo lo ha costretto alla resa sul 4-6 6-3 3-0 per l’americano Tien. Musetti, classe 2002, è ora 9 al mondo - facebook.com Vai su Facebook

Con il ritiro di Lorenzo Musetti, Learner Tien non solo ha strappato il passo per l’accesso alle semifinali di Pechino, ma ha anche fatto registrare due statistiche davvero interessanti. Innanzitutto è diventato il secondo semifinalista più giovane nella storia del C - X Vai su X

Quando Musetti e Cobolli erano Lorenzo e Flavio: la prima sfida a 9 anni, oggi derby allo Us Open - Il derby tra il numero 2 e il numero 3 d’Italia che si gioca oggi alle 17 italiane a Flushing Meadows ha una storia che parte da lontano. gazzetta.it scrive

Musetti ai quarti degli US Open: "Che emozione, ora vorrei sfidare Sinner" - Lorenzo Musetti esulta dopo i quarti conquistati a New York: "Non ho parole per descrivere le emozioni. Scrive sport.sky.it