Lorenteggio furto della borsa dall’auto nel parcheggio del supermercato | arrestati due sudamericani

Milano, 2 ottobre 2025 – A Milano la Polizia ha arrestato un cittadino cileno di 33 anni e una cittadina peruviana di 39 anni, pluripregiudicati, per furto aggravato in concorso a una coppia anziana all'interno dei p archeggi sotterranei di un supermercato. Martedì scorso, gli agenti dell'Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato Lorenteggio hanno effettuato un servizio volto al contrasto dei reati e, nello specifico, per furti perpetrati ai danni di persone anziane all'interno del parcheggio di un supermercato in via Lorenteggio. In particolare, i poliziotti, appostat i in modo tale da poter osservare i movimenti di eventuali malintenzionati sia nell'area esterna che nella zona dei parcheggi sotterranei dell'esercizio commerciale, intorno alle ore 10, hanno individuato un'autovettura con a bordo i due cittadini sudamericani che, dopo aver fatto un giro di ricognizione, si sono fermati e hanno osservato una coppia di anziani i quali, con un carrello pieno di buste della spesa, si stavano dirigendo verso la propria macchina.

In questa notizia si parla di: lorenteggio - furto

