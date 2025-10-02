L’Oreal punta sulle startup Balooch | 150 partnership in un anno

Periodicodaily.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Nell'ultimo anno abbiamo stretto oltre 150 partnership con startup del gruppo la ragione è che oggi il settore beauty tocca molti nuovi campi come la biotecnologia, la coltivazione sostenibile, la longevità e la diagnostica. Non possiamo assumere personale per tutti questi nuovi settori, quindi ci rivolgiamo a start-up attive in ambiti come salute, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oreal - punta

l8217oreal punta startup baloochL’Oreal, punta sulle startup, Balooch: “150 partnership in un anno” - (Adnkronos) – “Nell’ultimo anno abbiamo stretto oltre 150 partnership con startup del gruppo la ragione è che oggi il settore beauty tocca molti nuovi campi come la biotecnologia, la coltivazione sost ... Si legge su pianetagenoa1893.net

Cerca Video su questo argomento: L8217oreal Punta Startup Balooch