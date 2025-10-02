In meno di un’ora dal debutto sul palco delle Ogr di Torino, la visione di Guive Balooch ha già acceso la platea dell’Italian Tech Week 2025: la bellezza può e deve crescere di pari passo con il progresso digitale, senza scorciatoie e senza compromessi, grazie a tecnologie che dialogano in tempo reale con le esigenze . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - L’Oréal, la bellezza si rinnova con IA e tecnologia avanzata