L' ordine degli psicologi Sicilia aderisce allo sciopero generale in difesa della Flotilla per Gaza | rinviato l’evento formativo del 3 ottobre
L’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana annuncia la propria adesione allo sciopero nazionale indetto per domani, venerdì 3 ottobre 2025, in sostegno alla Global Sumud Flotilla e alla popolazione civile di Gaza. Di fronte all’inaudita ferocia che si sta consumando, il Consiglio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
