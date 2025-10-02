L' ora solare arriva con un po' di anticipo ecco quando spostare indietro le lancette dell' orologio

Si dormirà un po' di più e le giornate con il passare delle settimane, saranno sempre più corte. Con l'arrivo della stagione autunnale, si avvicina il canonico passaggio all'ora solare.Il risultato in generale, come riporta Adnkronos, sarà un'ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it