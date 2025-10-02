L' ora solare arriva con un po' di anticipo ecco quando spostare indietro le lancette dell' orologio

Reggiotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si dormirà un po' di più e le giornate con il passare delle settimane, saranno sempre più corte. Con l'arrivo della stagione autunnale, si avvicina il canonico passaggio all'ora solare.Il risultato in generale, come riporta Adnkronos, sarà un'ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: solare - arriva

Ora solare 2025 quando arriva: la data ufficiale e cosa sapere

L’ora solare quest’anno arriva in anticipo, pronti a sistemare le lancette

L'ora solare arriva con un po' di anticipo, ecco quando spostare indietro le lancette dell'orologio - Il risultato in generale, come riporta Adnkronos, sarà un'ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima. Come scrive reggiotoday.it

solare arriva po anticipoL’ora solare quest’anno arriva in anticipo, pronti a sistemare le lancette - Ora solare che ritorna in anticipo, ecco quando dovremo riportare le lancette indietro di un'ora: segnate la data ... Scrive temporeale.info

Cerca Video su questo argomento: Solare Arriva Po Anticipo