Look4ward - #BuildYourFuture alla Festa di Roma | Intesa Sanpaolo e Coming Soon invitano gli studenti

Prosegue la collaborazione tra Coming Soon e Intesa Sanpaolo per Look4ward - #BuildYourFuture. Dopo il recente evento alla Mostra del Cinema di Venezia, l'incontro gratuito e riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle università torna nella Capitale in occasione della Festa del Cinema di Roma. Ecco come partecipare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

