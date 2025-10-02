Longiano la mostra ’Libri d’artista’ della Fondazione Balestra

In occasione della XXI Giornata del Contemporaneo, promossa dall’associazione dei musei d’arte contemporanea italiana, la Fondazione Tito Balestra di Longiano sabato 4 alle 17.30 inaugurerà la mostra ’Tra parola e immagine: Libri d’artista per Tito Balestra’, a cura di Jessica Ferro e realizzata in collaborazione con l’ Accademia di Belle Arti di Ravenna. Il tema scelto per l’edizione 2025 è la formazione, intesa come processo aperto e condiviso che intreccia educazione, ricerca e scambio di esperienze. Da qui nasce il dialogo con gli studenti dell’Accademia, che hanno creato opere ibride e sperimentali: libri d’artista che trasformano il libro in un territorio plastico e concettuale, dove parola e immagine si intrecciano in nuove possibilità espressive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

