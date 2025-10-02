Longevità il segreto per invecchiare sani sta anche nel microbiota dell’infanzia

Chi l’avrebbe mai detto. Per invecchiare bene, mantenendosi più a lungo in salute, dovremmo cominciare fin da piccoli. Tanto che, con una provocazione, lo specialista del benessere nella terza età e di una vecchiaia senza troppi acciacchi potrebbe essere il pediatra. Perché mantenere un microbiota equilibrato è fondamentale per contrastare le malattie infiammatorie, in costante aumento nell’infanzia e nell’adolescenza. A ricordarlo è stato Antonio Gasbarrini, direttore scientifico dell’Ospedale Gemelli di Roma nel corso del XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (SIGENP)tenutosi a Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it

