L' onestà intellettuale oggi è rivoluzionaria

Sono Salvo Di Noto, ho 22 anni e mando a voi questa mia riflessione che sottopongo al Direttore Feltri. Ho visto il suo intervento sulla Flotilla e mi domando: ma davvero c'è ancora qualcuno che crede alla favola dell'innocenza assoluta, quando i fatti sono chiari? Davvero si può continuare a fare retorica senza guardare la sostanza delle cose? E soprattutto: chi, oltre a Lei, ha il coraggio di dire che la realtà è diversa da quella che i «bulletti sulla Flotilla» ci impongono? Non è forse vero che dietro ogni grande indignazione di massa c'è sempre un tornaconto politico, una menzogna ben confezionata? A me, sia chiaro, del colore politico non frega nulla: potevano andarci persone che si dichiaravano di destra così come di sinistra, e la questione non sarebbe cambiata di una virgola.

