L' onestà intellettuale oggi è rivoluzionaria
Sono Salvo Di Noto, ho 22 anni e mando a voi questa mia riflessione che sottopongo al Direttore Feltri. Ho visto il suo intervento sulla Flotilla e mi domando: ma davvero c'è ancora qualcuno che crede alla favola dell'innocenza assoluta, quando i fatti sono chiari? Davvero si può continuare a fare retorica senza guardare la sostanza delle cose? E soprattutto: chi, oltre a Lei, ha il coraggio di dire che la realtà è diversa da quella che i «bulletti sulla Flotilla» ci impongono? Non è forse vero che dietro ogni grande indignazione di massa c'è sempre un tornaconto politico, una menzogna ben confezionata? A me, sia chiaro, del colore politico non frega nulla: potevano andarci persone che si dichiaravano di destra così come di sinistra, e la questione non sarebbe cambiata di una virgola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: onest - intellettuale
Bello l’incontro con Stefano Massini , persona di onestà intellettuale. Nessun taglio è stato fatto al mio intervento, cosa non scontata (l’ultima volta a rai tre non andò così). Grazie a lui, alla band e a Massimo Martelli. - facebook.com Vai su Facebook
Grazie @stefanomassini per la gentilezza e l’onestà intellettuale. E grazie per non avermi tagliato (a “Splendida cornice”non fu così) https://raiplay.it/video/2025/09/Riserva-Indiana---Puntata-del-30092025-a046829b-a28d-48b7-b909-0d37f7ea6f4f.html?wt_m - X Vai su X