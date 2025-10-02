Il riconoscimento britannico dello Stato di Palestina, coordinato con Canada e Australia, viene presentato come svolta strategica per “salvare” la soluzione dei due Stati. È un atto politico forte, capace di produrre reazioni dure da Gerusalemme e un brusco raffreddamento diplomatico. Ma dietro l’enfasi della dichiarazione, Downing Street ha scelto la strada della reversibilità: riconoscimento “provvisorio”, confini 1967 come riferimento, sostegno tecnico-finanziario all’ANP, appello a cessate il fuoco e stop agli insediamenti. Tutto giusto, tutto necessario. Eppure, sul piano delle pratiche, Londra non recide i nodi che contano: i legami economico-militari restano, alcune licenze vengono sospese ma molte altre proseguono, la cooperazione industriale non si ferma. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Londra, Tel Aviv e il bivio morale: riconoscere la Palestina mentre si fa business con Elbit