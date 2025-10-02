Londra sotto shock | poliziotti razzisti misogini e violenti smascherati dalla BBC
Lo scandalo che ha investito Scotland Yard, rivelato dal sensazionale scoop di BBC Panorama, è molto più di una singola macchia sulla reputazione della polizia metropolitana di Londra; è l’inquietante conferma di una tossicità sistemica che il capo della polizia, Sir Mark Rowley, ha giustamente definito “un cancro da estirpare”. Il giornalista sotto copertura, Rory Bibb, ha trascorso sette mesi infiltrato nel leggendario corpo di polizia, filmando e registrando comportamenti che, una volta resi pubblici, hanno scatenato indignazione nazionale e l’immediata condanna di figure di spicco come il primo ministro Keir Starmer e il sindaco di Londra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: londra - sotto
Le tre stelle di Afrodite. Il cacio de Il Fiorino brilla al Great Taste sotto il cielo di Londra
Washington, Apple e Londra: la sovranità digitale sotto pressione
Banksy a Londra: il nuovo murale che mette la giustizia sotto accusa (e già censurato)
La Borsa di Londra torna sotto i riflettori. Barclays individua quattro azioni con margini di crescita fino al 27%. https://loom.ly/678lsac di @C_Cervi - X Vai su X
NATALE A LONDRA Sono davvero felice di tornare a Londra, sotto le feste è davvero un grande spettacolo, forse più che in altri periodi dell'anno! Covent Garden, Regent Street, Leicester Square, che nostalgia! Si parte per l'Immacolata e il nostro tour - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo scandalo su razzismo polizia Gb, l'ira di Starmer - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha invocato oggi provvedimenti "pesanti" dopo l'ennesimo scandalo che ha investito la Metropolitan Police di Londra (Scotland Yard) ... Secondo tuttosport.com
Nuovo scandalo a Scotland Yard, abusi e razzismo in un video shock - Un nuovo scandalo, definito "scioccante" dal primo ministro britannico Keir Starmer, scuote Scotland Yard. Come scrive msn.com