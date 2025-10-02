Londra sotto shock | poliziotti razzisti misogini e violenti smascherati dalla BBC

Lo scandalo che ha investito Scotland Yard, rivelato dal sensazionale scoop di BBC Panorama, è molto più di una singola macchia sulla reputazione della polizia metropolitana di Londra; è l’inquietante conferma di una tossicità sistemica che il capo della polizia, Sir Mark Rowley, ha giustamente definito “un cancro da estirpare”. Il giornalista sotto copertura, Rory Bibb, ha trascorso sette mesi infiltrato nel leggendario corpo di polizia, filmando e registrando comportamenti che, una volta resi pubblici, hanno scatenato indignazione nazionale e l’immediata condanna di figure di spicco come il primo ministro Keir Starmer e il sindaco di Londra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

