La giornata di allerta maltempo in Puglia è pienamente rispettata. In realtà l’allerta temporali è in corso da ieri e nella regione è stata colpita in particolare la Valle d’Itria. Dalle 16 di ieri a mezzogiorno odierno il livello di precipitazioni registrato a Locorotondo è stato di 74,2 millimetri, il dato maggiore nel territorio. (immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia) L'articolo Locorotondo: quasi 75 millimetri di pioggia in 20 ore Puglia, oggi allerta maltempo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

