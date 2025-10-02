L’oceano segreto di Encelado è un cocktail chimico che fa sperare gli scienziati

Una nuova analisi dei dati raccolti dalla sonda Cassini durante il suo passaggio ravvicinato alla Luna di Saturno, Encelado, ha rivelato la presenza di composti organici complessi mai identificati prima. La scoperta rafforza l’ipotesi che questo piccolo mondo ghiacciato possa ospitare condizioni favorevoli alla vita, alimentando l’entusiasmo della comunità scientifica internazionale per future missioni di esplorazione. Encelado è diventato negli ultimi anni uno degli obiettivi più promettenti nella ricerca di vita extraterrestre. Questa luna saturniana emette un enorme pennacchio di grani di ghiaccio e gas attraverso fratture presenti nella regione del polo sud. 🔗 Leggi su Cultweb.it

