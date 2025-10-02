Locatelli pensa già al Milan | il capitano della Juventus suona la carica dopo il pareggio beffa contro il Villarreal – FOTO

Juventusnews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locatelli pensa già al Milan, il messaggio del centrocampista dopo il Villarreal: archiviato il pari amaro in Champions, il focus è sulla supersfida. Archiviare la delusione e ripartire subito, uniti. È questo il messaggio da leader lanciato da Manuel Locatelli all’indomani del pareggio beffardo della Juventus  in casa del  Villarreal. A poche ore dal 2-2 che ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente, il centrocampista bianconero ha affidato al suo profilo  Instagram  il compito di suonare la carica, compattare il gruppo e spostare immediatamente l’attenzione sul prossimo, grande obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

locatelli pensa gi224 al milan il capitano della juventus suona la carica dopo il pareggio beffa contro il villarreal 8211 foto

© Juventusnews24.com - Locatelli pensa già al Milan: il capitano della Juventus suona la carica dopo il pareggio beffa contro il Villarreal – FOTO

In questa notizia si parla di: locatelli - pensa

Milan, Calabria: 'Qui c'è un bel progetto giovani, su Locatelli...' - Ricordo che uscivo prima da scuola per fare gli allenamenti al Vismara. Si legge su calciomercato.com

Milan, Locatelli non basta: Montella sogna Badelj, ma ecco il piano B - La sfida di sabato pomeriggio contro l'Atalanta assume connotati molto importanti per la classifica del Milan. Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Locatelli Pensa Gi224 Milan