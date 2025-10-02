Locatelli pensa già al Milan | il capitano della Juventus suona la carica dopo il pareggio beffa contro il Villarreal – FOTO

Locatelli pensa già al Milan, il messaggio del centrocampista dopo il Villarreal: archiviato il pari amaro in Champions, il focus è sulla supersfida. Archiviare la delusione e ripartire subito, uniti. È questo il messaggio da leader lanciato da Manuel Locatelli all’indomani del pareggio beffardo della Juventus in casa del Villarreal. A poche ore dal 2-2 che ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente, il centrocampista bianconero ha affidato al suo profilo Instagram il compito di suonare la carica, compattare il gruppo e spostare immediatamente l’attenzione sul prossimo, grande obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

