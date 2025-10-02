Locatelli pensa già al Milan | il capitano della Juventus suona la carica dopo il pareggio beffa contro il Villarreal – FOTO
Locatelli pensa già al Milan, il messaggio del centrocampista dopo il Villarreal: archiviato il pari amaro in Champions, il focus è sulla supersfida. Archiviare la delusione e ripartire subito, uniti. È questo il messaggio da leader lanciato da Manuel Locatelli all’indomani del pareggio beffardo della Juventus in casa del Villarreal. A poche ore dal 2-2 che ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente, il centrocampista bianconero ha affidato al suo profilo Instagram il compito di suonare la carica, compattare il gruppo e spostare immediatamente l’attenzione sul prossimo, grande obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: locatelli - pensa
Lady Locatelli non ci sta e si sfoga contro le critiche con un post sui social: "Leggere questi commenti sotto la foto della nascita di nostro figlio mi fa davvero pensare a quanta frustrazione ci sia" #Juve #SpazioJ - X Vai su X
JUpensiero. . Conferenza stampa TUDOR pre Juve-Borussia Dortmund con LOCATELLI Igor: "Borussia fortissimo e di livello in Europa, ora si fa sul serio... Yildiz come Del Piero? I paragoni li fate voi, lui non ci pensa e va lasciato in pace... Per domani vann - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Calabria: 'Qui c'è un bel progetto giovani, su Locatelli...' - Ricordo che uscivo prima da scuola per fare gli allenamenti al Vismara. Si legge su calciomercato.com
Milan, Locatelli non basta: Montella sogna Badelj, ma ecco il piano B - La sfida di sabato pomeriggio contro l'Atalanta assume connotati molto importanti per la classifica del Milan. Segnala calciomercato.com